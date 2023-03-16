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Сегодня, 20:29

Итальянский журналист заявил, что уровень Кейта Бальде давно начал снижаться

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Журналист итальянского спортивного издания Tuttosport Массимо Франки поделился мнением о нападающем «Спартака» Кейта Бальде.

«Уровень Бальде давно начал снижаться — после четырех довольно хороших лет в «Лацио» он каждый сезон менял команду. Сначала переход в «Монако», потом аренда в «Интер», потом возвращение в «Монако», «Сампдория», «Кальяри», с которым Кейта вылетел в Серию Б, и, наконец, «Спартак». Профессиональную карьеру Бальде нельзя назвать блестящей, даже при том, что он выиграл Кубок африканских наций в Камеруне со сборной Сенегала в прошлом году. Там Кейта выступал в качестве простого резервного игрока. Что касается его нынешнего положения в «Спартаке», то здесь мне нечего сказать. У меня нет возможности следить за российским чемпионатом, поэтмоу не могу сказать, почему у Бальде так мало игрового времени и что ему стоит делать дальше. Это скорее вопрос к самому футболисту, его агенту, тренеру и руководству команды», — приводит слова Франки «РБ Спорт».

Бальде принял участие в двух матчах «Спартака» FONBET Кубка России с «Локомотивом», выйдя на замену. В играх против «Урала» и «Факела» 28-летний форвард остался на скамейке запасных.

В этом сезоне Бальде сыграл в 3 матчах и не отметился голевыми действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ital-yanskij-zhurnalist-uroven-kejta-bal-de-davno-nachal-snizhat-sya-ego-kar-eru-nel-zya-nazvat-blestyashhej/
Кейта Бальде
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