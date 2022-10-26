Итальянский журналист заявил, что в стране не говорят об интересе клубов серии А к Дивееву

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Итальянский журналист La Gazzetta dello Sport, следящий за «Лацио», Стефано Кьери в разговоре с «СЭ» рассказал, что знают в Италии об интересе итальянских клубов к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.
«Дивеевым интересуются «Лацио», «Фиорентина», «Сампдория» и «Салернитана»? Я ничего такого не слышал. В Италии пока не говорят об этом», — сказал Кьери «СЭ».
В сезоне-2022/23 Дивеев забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за ЦСКА. В данный момент 23-летний россиянин восстанавливается после перелома большеберцовой кости.
Портал Transfermarkt.com оценивает защитника в 6 миллионов евро.
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