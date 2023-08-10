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Сегодня, 12:14

Ивахнов считает, что ЦСКА может стать чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Факела» Матвей Ивахнов рассказал каких результатов может добиться ЦСКА в нынешнем сезоне.

«Могут ли армейцы в этом году выиграть конкуренцию у «Зенита» и стать чемпионами? Да, ЦСКА все может, они могут стать чемпионами в этом сезоне. ЦСКА одна из самых дисциплинированных команд в России. Плюс у них стабильная оборона и хорошие нападающие», — приводит слова Ивахнова Metaratings.ru.

После 3 туров ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков. Лидирует «Спартак» (9 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-fakela-ivakhnov-cska-v-etom-godu-mozhet-stat-chempionom-272952/
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