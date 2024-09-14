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Сегодня, 11:43

Стендап-комик Абрамов: «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне. Иначе зачем я ношу крестик?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Стендап-комик и болельщик «Спартака» Иван Абрамов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда красно-белые станут чемпионами России.

«Смотрю каждый матч «Спартака», если в это время нет концерта. С 1996 года радуюсь поражениям «Зенита» и «Динамо». Если говорить о «Спартаке», то хотелось бы немного стабильности, но это придет. Когда «Спартак» станет чемпионом? В этом сезоне. Иначе зачем я ношу крестик? В этом сезоне должны стать», — сказал Абрамов «СЭ».

После 7 туров красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками, потерпев лишь одно поражение.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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