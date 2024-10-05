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Сегодня, 05:28

Башич: «В любом случае мы будем бороться с «Зенитом» и постараемся забрать три или хотя бы одно очко»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич поделился ожиданиями от игры с «Зенитом» в 11-м туре чемпионата России.

«Нас ожидает тяжелая игра на выходных. «Зенит» — сильнейшая команда лиги. Они последние шесть лет спокойно выигрывают чемпионат. Только в прошлом году у них возникли определенные трудности. В любом случае мы будем бороться и постараемся забрать три или хотя бы одно очко», — цитирует Legalbet Башича.

В субботу, 5 октября, «Оренбург» сыграет с «Зенитом». Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург

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