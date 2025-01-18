Иван Башич рассказал, что его раздражает курс евро к рублю

Боснийский полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал о курсе евро к рублю.

— Отслеживаете курс евро к рублю?

— Да. Я не хочу дискутировать об этом, потому что сейчас наговорю плохих слов. Раньше я посылал деньги родным через «Райффайзен Банк», но уже месяца как 2-3 такая возможность закрылась. Теперь можно посылать только через «ВТБ», но там мне сказали, что я могу отправлять деньги только в страны Евросоюза. Теперь нужно создавать аккаунт в Хорватии. А курс просто огромный, и он все время поднимается вверх. Это немного раздражает, но я понимаю, что за один день ничего не изменится.

— Но у вас же зарплата в евро?

— Нет, в рублях, — приводит слова Башича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний Башич провел 21 матч во всех турнирах, где смог забить один гол.