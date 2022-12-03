Иван Игнатьев отказался комментировал слова Баринова об игроках «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Иван Игнатьев не стал комментировать слова хавбека Дмитрия Баринова о том, что некоторым игрокам железнодорожников все равно на результат команды.

— Карпукас говорил, что вы планировали собраться. У вас был разговор?

— У нас эти разговоры были на протяжении большого времени. Когда у нас не было результата, мы часто общались в раздевалке на эту тему. Теперь надо более конструктивно поговорить, обсудить все и двигаться вперед.

— Кто у вас в раздевалке главный?

— Не то что главный... У нас каждый может сказать свое слово, если есть что сказать. Но всегда капитан в первую очередь берет ответственность на себя.

— Цитата Баринова о том, что некоторым игрокам «Локомотива» все равно на результат?

— Не готов комментировать цитаты других людей. Это их слова.

— Не подшучивали над ним?

— Нет, зачем?