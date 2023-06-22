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Сегодня, 11:14

Игнатьев: «Переход в «Сочи» — это не вызов. Просто хочу воплотить в жизнь все свои лучшие качества»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский нападающий Иван Игнатьев прокомментировал свой переход в «Сочи» на правах свободного агента.

«Мне Сочи ближе. Я долгое время жил в Краснодаре, климат и край мне ближе. Погода, климат, все супер. Мы пообщались с руководством, когда все стороны заинтересованы, особенно главный тренер, поэтому я сделал свой выбор. Для меня это не как вызов. Просто хочу воплотить в жизнь все свои лучшие качества на поле. Усердно тренироваться, работать и приносить результат команде. Планку я ставить не буду, но поставил цель, что от игры к игре буду выходить максимально качественно, и заряжено, помогать команде. Тогда, надеюсь, что и мои личные результаты тоже пойдут вверх», — приводит слова Игнатьева пресс-служба «Сочи».

Нападающий выступал за «Локомотив» с июля 2022 года и покинул клуб на правах свободного агента.

В прошлом сезоне игрок провел за железнодорожников 27 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Иван Игнатьев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
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