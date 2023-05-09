Сегодня, 12:06
Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал о своем возможном переходе в «Хапоэль».
«Интерес «Хапоэля»? Все узнаете летом, когда откроется трансферное окно. Общался ли я с израильским клубом? Я вообще ни с кем об этом не разговариваю, всем занимаются мои представители. Мое дело — тренироваться и играть в футбол», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».
Игнатьев перешел в «Локомотив» летом 2022 года.
В текущем сезоне он сыграл 24 матча за «Локомотив», забил 5 голов и отдал две результативные передачи.