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Сегодня, 12:06

Иван Игнатьев — о возможном переходе в «Хапоэль»: «Все узнаете летом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал о своем возможном переходе в «Хапоэль».

«Интерес «Хапоэля»? Все узнаете летом, когда откроется трансферное окно. Общался ли я с израильским клубом? Я вообще ни с кем об этом не разговариваю, всем занимаются мои представители. Мое дело — тренироваться и играть в футбол», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Игнатьев перешел в «Локомотив» летом 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл 24 матча за «Локомотив», забил 5 голов и отдал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ivan-ignat-ev-o-vozmozhnom-perehode-v-hapoe-l-vse-uznaete-letom-kogda-otkroetsya-transfernoe-okno/
Иван Игнатьев
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