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Сегодня, 14:49

Иван Илич не приехал на сборы «Торино»

Микеле Антонов
Корреспондент
Футболисты приехали на сбор «Торино».
Фото Альберто Джулини
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Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини сообщил «СЭ», что полузащитник «Торино» Иван Илич не отправился с командой на летние сборы.

«Илич не отправился на летний сбор со своими партнерами по команде. Отпуск Илича закончился вчера. Однако голкипер Милинкович-Савич, который тоже выступал за сборную Сербии на Евро-2024, приехал на базу в Пинцоло», — сказал Джулини «СЭ».

Напомним, что футболистом интересуется «Зенит». Сообщалось, что российский клуб готов заплатить за 23-летнего серба 23 миллиона евро. Илич подпишет контракт, который будет действовать до конца июня 2029 года.

Летние сборы «Торино» пройдут с 17 по 27 июля.

Иван Илич
ФК Зенит
ФК Торино
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