Иван Карпов: умер бывший агент Паршивлюка и Митрюшкина Череповский

На 53-м году жизни скоропостижно скончался футбольный агент Михаил Череповский. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Как утверждается, Череповский умер во время охоты в Подмосковье из-за нарушения работы сердца. Покойный не имел сереьзных проблем со здоровьем.

В разное время россиянин представлял интересы экс-игроков сборной России Сергея Паршивлюка и Владимира Граната, а также бывших игроков «Спартака» Павла Яковлева и Антона Митрюшкина.

В последнее время агент помогал руководству «Химок» в комплектовании состава.