Иван Карпов: умер бывший агент Паршивлюка и Митрюшкина Череповский

Сегодня, 18:33
На 53-м году жизни скоропостижно скончался футбольный агент Михаил Череповский. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
Как утверждается, Череповский умер во время охоты в Подмосковье из-за нарушения работы сердца. Покойный не имел сереьзных проблем со здоровьем.
В разное время россиянин представлял интересы экс-игроков сборной России Сергея Паршивлюка и Владимира Граната, а также бывших игроков «Спартака» Павла Яковлева и Антона Митрюшкина.
В последнее время агент помогал руководству «Химок» в комплектовании состава.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
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Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)