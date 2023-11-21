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Сегодня, 19:59

Защитник «Динамо» Лепский: «Личка — прекрасный тренер, трудолюбивый и требовательный»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Иван Лепский рассказал о работе под руководством главного тренера бело-голубых Марцела Лички.

«Личка более открытый, чем Йоканович, при этом ко всем относится одинаково, со всеми разговаривает. Личка — прекрасный тренер. Марцел — трудолюбивый, требовательный и честный. Если ты плохо сыграл, он тебе об этом скажет. Если ты сыграл хорошо, он тоже тебе об этом скажет. Мне это импонирует», — приводит слова Лепского Metaratings.ru.

«Динамо» под руководством Лички занимает третье место в турнирной таблице РПЛ по итогам первого круга с 25 очками. Чешский тренер возглавил команду летом 2023 года после ухода из «Оренбурга».

Источник: Metaratings
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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