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Ломаев: «Пиняев до последнего не знал, перейдет ли в «Локомотив»

Ломаев прокомментировал переход Сергея Пиняева в «Локомотив»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал переход полузащитника самарцев Сергея Пиняева в московский «Локомотив».

«Уход Пиняева? Мы с ним общались, он до последнего сам не знал, перейдет или нет. Но Пиняев принял такое решение, все пожелали ему удачи. Для нашей команды не первый раз, когда уходят лидеры, и нужно кем-то заменять, перестраивать игру. По первым двум матчам можно сказать, что уход лидеров прошел незаметно, грубо говоря», — приводит слова Ломаева Sport24.

В начале января Пиняев подписал контракт с «Локомотивом» до декабря 2026 года.

В нынешнем сезоне 18-летний Сергей Пиняев провел 17 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-03-lomayev-pinyayev-do-poslednego-ne-znal-pereydetli-v-lokomotiv
Иван Ломаев
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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