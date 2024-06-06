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Миладинович: «Считаю, что «Сочи» не должен был вылетать из РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Тобола» Иван Миладинович прокомментировал вылет «Сочи» из РПЛ. 29-летний серб провел первую половину сезона-2023/24 в сочинской команде.

«Понимаю, что ситуация у «Сочи» была сложная, когда начали второй круг. Но надежда была, что команда останется в РПЛ. И возможность тоже была. Где-то не хватало немного фарта, удачи, но команда играла хорошо, показала качественный футбол. Считаю, что «Сочи» не должен был вылетать, просто немного не повезло, не хватило пары очков, пропустили на последних минутах. Конечно, меня вылет расстроил, я провел там лучшие футбольные годы, 5 лет», — цитирует «РБ Спорт» Миладиновича.

В сезоне-2023/24 Миладинович провел за «Сочи» 21 матч.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ivan-miladinovich-sochi-ne-dolzhen-by-l-vy-letat/
Иван Миладинович
Футбол
ФК Сочи
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