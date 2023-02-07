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Защитник «Сочи» Миладинович: «Кокорин не получил шансов проявить себя в «Фиорентине»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Иван Миладинович считает, что нападающему «Ариса» Александру Кокорину не дали шанса проявить себя в «Фиорентине».

«Переход в «Фиорентину» — это было заслуженно, просто Саша не получил шансов. Он еще мучился с травмами. На тот момент его конкурентом был Влахович, которого потом «Ювентус» купил за 80 миллионов. Саше было тяжело. В целом он готов к игре в хороших европейских чемпионатах», — приводит слова Миладиновича РИА «Новости».

Россиянин принадлежит «Фиорентине», но сейчас выступает на правах аренды за «Арис». За итальянскую команду он сыграл в 11 встречах и не отличился результативными действиями.

В текущем сезоне он провел за кипрскую команду 18 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230207/futbol-1850191475.html
Александр Кокорин
Иван Миладинович
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Сочи
ФК Фиорентина
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