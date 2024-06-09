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Сегодня, 00:42

Обляков прокомментировал уход Федотова из ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, повлиял ли на него уход Владимира Федотова с поста главного тренера команды.

«Это жизнь. Так случается, смена тренера не от меня зависит. Конечно, в какой-то степени влияет. У каждого тренера свои требования, они всегда отличаются. Даже в сборной и клубе они всегда разные», — цитирует Облякова «РБ Спорт».

ЦСКА объявила об уходе Федотова 3 июня. На следующий день команду официально возглавил экс-тренер «Локомотива» Марко Николич.

В минувшем сезоне армейцы заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ и вышли в финал пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: «РБ Спорт»
Иван Обляков
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
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