Обляков прокомментировал уход Федотова из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, повлиял ли на него уход Владимира Федотова с поста главного тренера команды.

«Это жизнь. Так случается, смена тренера не от меня зависит. Конечно, в какой-то степени влияет. У каждого тренера свои требования, они всегда отличаются. Даже в сборной и клубе они всегда разные», — цитирует Облякова «РБ Спорт».

ЦСКА объявила об уходе Федотова 3 июня. На следующий день команду официально возглавил экс-тренер «Локомотива» Марко Николич.

В минувшем сезоне армейцы заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ и вышли в финал пути РПЛ FONBET Кубка России.