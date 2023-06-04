Обляков — Щенникову: «Легенда, лучший! Будет не хватать тебя, брат»

Полузащитник Иван Обляков отреагировал на новость об уходе защитника красно-синих Георгия Щенникова.

«С победой! Спасибо всем за поддержку! В следующем сезоне надо закончить повыше. Жора, легенда, лучший! Будет не хватать тебя, брат. Но главный матч еще впереди, ждем всех 11 июня в «Лужниках». Нам очень нужна поддержка каждого!», — написал Обляков в своем телеграм-канале.

В 30-м туре РПЛ армейцы обыграли «Ростов» со счетом 4:1.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54). Армейцы впервые с сезона-2017/18 выиграли медали чемпионата России.