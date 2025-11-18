Обляков отсутствует на тренировке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

Сегодня, 11:14
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков пропускает тренировку команды перед матчем 16-го тура РПЛ против «Спартака». Игрок готовится по индивидуальной программе.
Хавбек получил повреждение в BetBoom товарищеском матче Россия — Чили (0:2). Он был заменен на 25-й минуте. Позднее спортсмен заявил, что у него защемило поясницу после неудачного падения.
В 15 матчах сезона РПЛ-2025/26 27-летний Обляков забил 5 мячей и сделал 4 голевых паса.
Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл Арене». Начало матча — в 16.45 по московскому времени.
П_о_в_а_р
Шестнадцать уже
18.11.2025
Котофеич
Повар, тебе сколько лет ? Не больше 15, небось...
18.11.2025
albou2
Ой, дурак...(с)
18.11.2025
albou2
Овечкин
18.11.2025
Влад
Мог отказаться, в чем проблема.
18.11.2025
П_о_в_а_р
Алексей, ДЕРЖИТЕСЬ!!! Мы, истинные футбольные болельщики, С ВАМИ!!!
18.11.2025
П_о_в_а_р
Валера специально убивает ЦСКА ради своего родного и любимого Спартака. ДОКОЛЕ?!!
18.11.2025
vvi432
Карпинский подарок для Спартака
18.11.2025
Ни кто кроме нас
Здоровья…
18.11.2025
TokTram_
Конечно, лучший бомбардир текущего ЦСКА - нафиг не нужен. Остальные же круче, да, старый пердун? Десятки людей на скамейке доя замены Облякова толпятся, выше классом.
18.11.2025
TokTram_
Как обычно, кто-то из спартаковцев.
18.11.2025
Valery Petrukhin
Ну не присуствовал он на ОДНОЙ тренировке, и что??? Придет на другую, третью, четвёртую!!! Лишь бы что-нибудь написать!
18.11.2025
НВ
исполнитель левых пенальти травмирован, но левый пеналь все равно назначат :stuck_out_tongue_winking_eye:
18.11.2025
Овечкин
А кто тогда будет левые пенки пробивать?
18.11.2025
китайский городовой
тренировка перед матчем со Спартаком разве не в пятницу 21 ноября будет?
18.11.2025
Станислав
как не странно, но заменить его не кем сейчас. И по сравнению с остальными в полузащите (кроме Кисляка) выглядит уверенно
18.11.2025
Saiga-спринтер
Лучше пусть зашкерится в малине .. для ЦСКА будет в цымус ..
18.11.2025
Saiga-спринтер
Если в составе ЦСКА не будет недоучки-ногомячиста Обляка, то шансы уверенно выиграть у армейцев резко возрастают.
18.11.2025
h r
Пpогнозы футбольных матчей infostavki.ru
18.11.2025
Alexey Tarasov
ЗДОРОВЬЯ ИВАН Поправляйся А пудель жадный тупой мудила грёбаный
18.11.2025
с13
Может просто шифруется? ))) А потом - "гоп-стоп, мы подошли из-за угла". В смысле Спартаку и гоп и стоп )))
18.11.2025
Максим Черный
сра...ный пудель. просто подо...к, а не карпин....
18.11.2025