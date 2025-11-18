Обляков отсутствует на тренировке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков пропускает тренировку команды перед матчем 16-го тура РПЛ против «Спартака». Игрок готовится по индивидуальной программе.

Хавбек получил повреждение в BetBoom товарищеском матче Россия — Чили (0:2). Он был заменен на 25-й минуте. Позднее спортсмен заявил, что у него защемило поясницу после неудачного падения.

В 15 матчах сезона РПЛ-2025/26 27-летний Обляков забил 5 мячей и сделал 4 голевых паса.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл Арене». Начало матча — в 16.45 по московскому времени.