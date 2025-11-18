Видео
Сегодня, 11:14

Обляков отсутствует на тренировке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

Константин Белов
Корреспондент
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков пропускает тренировку команды перед матчем 16-го тура РПЛ против «Спартака». Игрок готовится по индивидуальной программе.

Хавбек получил повреждение в BetBoom товарищеском матче Россия — Чили (0:2). Он был заменен на 25-й минуте. Позднее спортсмен заявил, что у него защемило поясницу после неудачного падения.

В 15 матчах сезона РПЛ-2025/26 27-летний Обляков забил 5 мячей и сделал 4 голевых паса.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл Арене». Начало матча — в 16.45 по московскому времени.

22

  • П_о_в_а_р

    Шестнадцать уже

    18.11.2025

  • Котофеич

    Повар, тебе сколько лет ? Не больше 15, небось...

    18.11.2025

  • albou2

    Ой, дурак...(с)

    18.11.2025

  • albou2

    Овечкин

    18.11.2025

  • Влад

    Мог отказаться, в чем проблема.

    18.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Алексей, ДЕРЖИТЕСЬ!!! Мы, истинные футбольные болельщики, С ВАМИ!!!

    18.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Валера специально убивает ЦСКА ради своего родного и любимого Спартака. ДОКОЛЕ?!!

    18.11.2025

  • vvi432

    Карпинский подарок для Спартака

    18.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    Здоровья…

    18.11.2025

  • TokTram_

    Конечно, лучший бомбардир текущего ЦСКА - нафиг не нужен. Остальные же круче, да, старый пердун? Десятки людей на скамейке доя замены Облякова толпятся, выше классом.

    18.11.2025

  • TokTram_

    Как обычно, кто-то из спартаковцев.

    18.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Ну не присуствовал он на ОДНОЙ тренировке, и что??? Придет на другую, третью, четвёртую!!! Лишь бы что-нибудь написать!

    18.11.2025

  • НВ

    исполнитель левых пенальти травмирован, но левый пеналь все равно назначат :stuck_out_tongue_winking_eye:

    18.11.2025

  • Овечкин

    А кто тогда будет левые пенки пробивать?

    18.11.2025

  • китайский городовой

    тренировка перед матчем со Спартаком разве не в пятницу 21 ноября будет?

    18.11.2025

  • Станислав

    как не странно, но заменить его не кем сейчас. И по сравнению с остальными в полузащите (кроме Кисляка) выглядит уверенно

    18.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Лучше пусть зашкерится в малине .. для ЦСКА будет в цымус ..

    18.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Если в составе ЦСКА не будет недоучки-ногомячиста Обляка, то шансы уверенно выиграть у армейцев резко возрастают.

    18.11.2025

  • h r

    Пpогнозы футбольных матчей infostavki.ru

    18.11.2025

  • Alexey Tarasov

    ЗДОРОВЬЯ ИВАН Поправляйся А пудель жадный тупой мудила грёбаный

    18.11.2025

  • с13

    Может просто шифруется? ))) А потом - "гоп-стоп, мы подошли из-за угла". В смысле Спартаку и гоп и стоп )))

    18.11.2025

  • Максим Черный

    сра...ный пудель. просто подо...к, а не карпин....

    18.11.2025

    Иван Обляков
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
