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Сегодня, 19:22

Обляков: «Игра была под нашим контролем, создали много моментов»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о победе своей команды в матче 22-го тура РПЛ против «Химок» (3:0).

— Начало, может быть, было не очень, теряли простые мячи. Дальше игра была под нашим контролем, создали много моментов.

— С чем связан ваш прогресс после зимней паузы?

— Не знаю, работаю над собой. Партнеры помогают, делаем командное дело. Не важно, кто забивает и отдает. Главное — команда выигрывает.

— Для тебя ближе к атаке играть — хорошо?

— Да. Мне удобнее и комфортнее там играть.

— ЦСКА сыграет с «Уралом» в Кубке России. Можно ли говорить, что вы больше сосредоточены на Кубке?

— Нет. Мы идем от игры к игре, хочется выигрывать в каждом матче. Мы — ЦСКА, и неважно, выступаем ли мы в Кубке или РПЛ.

ЦСКА располагается на 4-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 41 очко за 22 тура. «Химки» занимают 15-е место с 13 очками.

Иван Обляков
Футбол
РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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