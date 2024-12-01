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Сегодня, 20:05

Олейников: «Никак не реагируем на слухи об увольнении Осинькина»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников в интервью «СЭ» отреагировал на заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

— Заявления губернатора Федорищева как-то повлияли на ваш игровой настрой перед матчем с «Зенитом»?

— Мы просто абстрагировались. В команде ничего не обсуждали на эту тему. Не обращали внимание. Наше дело играть в футбол, показывать классную игру. Сегодня сделали это и заслуженно выиграли.

— Слухи об увольнении Осинькина появляются не первый раз в сезоне. Как реагируете на них?

— Всего лишь слухи, которые ничем не подтверждены. Никак не реагируем. Работаем, как и работали. И наконец-то нас прорвало, начали набирать очки. До этого были игры, когда заслуживали победы, но не получалось.

— В команде сейчас есть уверенность, что Осинькин останется?

— А почему он не должен оставаться? Мы выиграли две игры подряд. Обыграли лидера РПЛ, который в последние несколько лет становится чемпионом. Настроение в раздевалке отличное. Осталась одна игра, постараемся показать максимум.

«Крылья Советов» с 18 очками располагаются на 10-й позиции в РПЛ.

Вячеслав Федорищев. «Даже если Осинькин захочет заплатить, чтобы уйти — его не отпустят». Интервью с губернатором Самарской области

Иван Олейников
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
Игорь Осинькин
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