Сергеев: «Глушенков — один из самых талантливых ребят российского футбола»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, кто из российских футболистов в минувшем сезоне произвел на него наибольшее впечатление.

«Из соперников по РПЛ в этом сезоне «Локомотив» понравился. Очень много ребят молодых и очень много знакомых. Тот же Максим Глушенков, с которым мы вместе играли в «Крыльях». Он, наверное, сейчас один из самых талантливых ребят российского футбола», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

Также 29-летний футболист отметил игру форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Локомотив» предложил Максиму Глушенкову улучшенный контракт, чтобы не отпускать игрока в «Зенит».

24-летний полузащитник в минувшем сезоне провел 38 игр за железнодорожников, забил 8 голов и отдал 21 результативную передачу.