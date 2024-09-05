Иван Сергеев обратился к болельщикам «Зенита»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев обратился к болельщикам «Зенита» после перехода в самарский клуб.

«Хочу сказать огромное спасибо за 2,5 года, которые я провел рядом с вами — все это время ощущал вашу поддержку, всегда вы гнали меня и команду вперед. Я относился к вам с теплотой и добротой — как, надеюсь, и вы ко мне. Благодаря вам Петербург стал моим домом — и это очень важное и ценное чувство», — цитирует игрока пресс-служба «Зенита».

29-летний Сергеев выступал за петербургский клуб с 2022 года, проведя 93 матча и забив 30 голов.