Сергеев: «Во время неудачной серии тренеры нам говорили — все в порядке, все бывает»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев объяснил неудачную серию клуба в минувшем сезоне.

«Может, какой-то спад у нас был, где-то не везло. На самом деле так и было, потому что в Воронеже, например, играли, победная игра была, доминировали. Могли забить еще в конце, а в итоге пропустили на 99-й... А тому же «Динамо» везло, наоборот, они забивали. Но самое главное, что нам повезло в последнем туре. Но я скажу, что все ребята и тренеры говорили, что ничего страшного, все нормально, бывают и поражения, и плохие игры, и плохие моменты. Никто на это не обращал внимания», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

В итоговой турнирной таблице рпл «Зенит» опередил «Краснодар» и «Динамо» всего на 1 очко.