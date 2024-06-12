Сергеев — о своем будущем: «У меня еще год контракта и я счастлив в «Зените»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о своем будущем в петербургском клубе.

«На самом деле я пока не знаю ничего, у меня еще год контракта, ну и на самом деле я счастлив в «Зените». Пока вообще не слышно ничего про какие-то другие варианты», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

В мае сообщалось, что Сергеев попал в шорт-лист «Локомотива». 10 июня железнодорожники объявили о подписании форварда Дмитрия Воробьева из «Оренбурга».

В сезоне-2023/2024 Сергеев провел за «Зенит» 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.