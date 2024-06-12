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Сегодня, 14:04

Сергеев: «Не могу сказать, что «Зенит» утратил навыки и связки в атаке — нам просто не везло»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о том, что команда в весенней стадии чемпионата России утратил вариативность в атаке.

«Сейчас все научились играть в футбол. И понятно, что настрой идет другой на нас. Потому что мы чемпионы, мы доминируем, мы идем на первом месте, и все хотят нас обыграть. Потому что, если ты обыграешь «Зенит», все начнут говорить о тебе едва ли не восторженно. Но я бы не сказал, что мы утратили в атаке какие-то там навыки, схемы. Просто не везло. Но потом это все прорывается, как прорвало, например, Кассьерру в матче с «Ахматом». Так что, наверное, наши проблемы были стечением обстоятельств. Игра есть, и это самое главное», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

В 30 турах чемпионата «Зенит» забил 52 мяча, это третий результат в РПЛ после ЦСКА (56 голов) и «Динамо» (53). Сине-бело-голубые в шестой раз подряд стали чемпионами России.

Источник: РБ Спорт
Иван Сергеев
Футбол
ФК Зенит
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