Сергеев: «Педро — молодой талант, он дорастет до статуса звезды»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, как адаптировались в команде новички Педро, Артур и Нино.

«Понятно, что адаптация у каждого проходит, у кого-то быстро, у кого-то медленнее. Они приехали к нам на сборы, все равно было время, хотя потом им надо было привыкнуть к нашему чемпионату, потому что у нас он совсем другой. Плюс Кубок, тоже много игр. Но я не могу сказать, что они не влились в нашу схему. Думаю, на следующий сезон будет еще больше времени, чтобы они еще больше раскрылись как игроки, потому что потенциал есть. Педро — молодой талант, который, я думаю, в будущем будет развиваться и дорастет до статуса звезды. Ему нужно больше времени, тогда он раскроется, потому что у него есть хорошие навыки, скорость, и он еще молодой», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

18-летний Педро перешел в «Зенит» в феврале 2024 года из «Коринтианс», сумма трансфера составила 9 миллионов евро. В 16 играх за питерскую команду бразилец забил 3 мяча.