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Сегодня, 14:30

Сергеев: «Интереснее играть, когда ты можешь почувствовать свой уровень в Лиге чемпионов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, как изменился уровень чемпионата России после отстранения от международных турниров.

«Жаль, конечно, что нет игр на международной арене, поэтому мы конкурируем только между собой, между российскими клубами. Плюс «Зенит» все-таки регулярно устраивает международные товарищеские игры — это большой плюс. Интересно играть, когда ты можешь почувствовать уровень в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, в сборной. Но я бы не сказал, что уровень РПЛ упал. У нас очень много российских талантливых ребят, которые играют и за границей, и здесь, в чемпионате», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Команда Валерия Карпина с того момента провела 13 товарищеских матчей.

Источник: РБ Спорт
Иван Сергеев
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Зенит
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