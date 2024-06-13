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Сегодня, 01:19

Сергеев против перехода из «Зенита» в «Локомотив»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев выступает против своего трансфера в московский «Локомотив», сообщает Sport24. Форвард может быть включен в сделку между клубами по переходу форварда Максима Глушенкова в клуб из Санкт-Петербурга.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Локомотив» предложил Максиму Глушенкову улучшенный контракт, чтобы не отпускать игрока в «Зенит».

Иван Сергеев выступает за «Зенит» с 2022 года. В минувшем сезоне 29-летний форвард провел 39 матчей, забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.

Максим Глушенков. Глушенков, Глебов, Йович, Гуарирапа и Зайнутдинов — в «Зените»? Такая закупка ожидаема
Источник: https://sport24.ru/football/news-655826-ivan-sergeyev-vystupayet-protiv-prodazhi-iz-zenita-v-lokomotiv
Иван Сергеев
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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