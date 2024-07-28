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Сегодня, 03:19

Таранов: «ЦСКА не хватает классного форварда, чтобы быть конкурентом «Зенита»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Иван Таранов поделился мнением об игре армейцев на старте сезона-2024/25.

«На сегодняшний день ЦСКА показывает хороший уровень игры в обороне: два матча на ноль и минимум моментов у своих ворот, а вот по игре в атаке пока так сказать нельзя. Забили три гола в ворота «Пари НН», но опять же не после ярких комбинационных действий. На мой взгляд, армейцам не хватает классного форварда, чтобы с уверенностью можно было сказать о том, что это основной конкурент «Зенита» в этом сезоне. В этом аспекте ЦСКА пока явно уступает», — приводит слова Таранова Metaratings.ru.

27 июля ЦСКА обыграл в гостях «Пари НН» со счетом 3:0 во 2-м туре РПЛ. В первом туре армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (0:0).

Источник: Metaratings.ru
Иван Таранов
ФК ЦСКА (Москва)
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