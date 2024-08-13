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Сегодня, 09:19

Таранов: «ЦСКА, как и «Краснодару», не хватает квалифицированных атакующих игроков»

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Бывший футболист ЦСКА и «Краснодара» Иван Таранов поделился впечатлениями от матча 4-го тура РПЛ между «быками» и армейцами (2:1).

«Игра была равная, играли два клуба с похожими кадровыми проблемами в атакующей линии. «Краснодару» этим вечером повезло чуть больше. Не думаю, что со стороны ЦСКА была недооценка соперника. Армейцы сыграли на сегодня в свою силу. Повторюсь, на мой взгляд, им, как и «Краснодару», не хватает квалифицированных атакующих игроков. Дивеев бомбардир команды!» — цитирует Таранова Metaratings.ru.

После четырех туров ЦСКА занимает четвертое место в таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Краснодар» располагается на седьмой строчке с шестью баллами.

В следующем матче внутреннего первенства красно-синие примут «Локомотив», а «быки» на своем поле встретятся с «Пари НН». Оба противостояния состоятся 18 августа.

Источник: Metaratings.ru
Иван Таранов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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