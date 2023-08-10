Темников: «Журналисты вырвали из контекста и подали все так, будто мне не хватает зарплаты в 400 тысяч»

Защитник «Кубани» Иван Темников рассказал о своем скандальном интервью.

В 2020 году Темников отказался от понижения зарплаты в «Пари НН» и в интервью заявил: «Одно дело, когда ты получаешь 2-4 миллиона рублей в месяц, и другое — 200-400 тысяч».

«Мне тогда хотелось закрыть все профили и ничего про себя не читать. Смысл моих слов такой: в РПЛ платят больше, чем в первой лиге. Поэтому 20-30 процентов сокращения в двух случаях совершенно разные. А журналисты вырвали из контекста и подали все так, будто мне не хватает зарплаты в 400 тысяч. Раскидали везде и сделали меня плохим. Я заходил в «Яндекс», там были мои фотографии с «Ламборгини». Якобы я на этом ездил. Просто смех. Зачем так делать? Я не отказался от прописанных сумм. Такие потери — реально существенные для игроков ФНЛ. Тем более у меня тогда не было особых накоплений. Все уходило на ремонт, начатый еще во время «Динамо». Я даже брал кредиты, выходило очень дорого. Плюс у меня трое детей. Но люди же в интернете этого не знают. Хотя зачем мне оправдываться?» — приводит слова Темникова Sport24.

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин провел за «Кубань» 4 матча и не отметился результативными действиями.