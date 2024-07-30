Тимошенко: «Играем так, чтобы все понимали, что «Акрон» — хорошая команда РПЛ»

Нападающий «Акрона» Иван Тимошенко прокомментировал игру своей команды в текущем сезоне.

«Мы играем так, чтобы все люди вокруг понимали и думали, что «Акрон» — это не просто борьба за выживание. Это действительно хорошая команда для премьер-лиги. Мы будем бороться и стараться играть на победу в каждом матче, прессинговать и играть с позиции силы», — приводит слова Тимошенко «РБ Спорт».

После двух туров нового сезона тольяттинская команда набрала три очка. В следующем матче чемпионата России «Акрон» примет московское «Динамо» 3 августа.