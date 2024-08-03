Иван Тимошенко: «Болельщики «Акрона» точно создадут в Самаре домашнюю атмосферу»

Нападающий «Акрона» Иван Тимошенко поделился ожиданиями от первого домашнего для команды матча в РПЛ с московским «Динамо».

«Личный стадион хотели бы иметь, — цитирует Тимошенко ТАСС. — Но сейчас будем играть в Самаре на прекрасной арене, построенной к чемпионату мира. Думаю, наши болельщики обязательно приедут поддержать нас и будут стараться помочь нам победить. Первая игра у нас 3 августа против «Динамо», там все будет понятно. Наши болельщики приезжают на каждый матч, поэтому в Самаре они точно создадут домашнюю атмосферу, чтобы мы чувствовали себя как дома».

Первые две игры РПЛ тольяттинская команда провела на выезде в Москве с «Локомотивом» (2:3) и Воронеже с «Факелом» (2:0). В третьем туре «Акрон» впервые проведет домашний матч — против «Динамо». Команда будет проводить матчи не в Тольятти, а в Самаре, поскольку у тольяттинского клуба нет собственного стадиона с соответствующими для РПЛ категориями.