Иванов назвал Гончаренко топовым тренером, который всем все доказал

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о работе главного тренера команды Виктора Гончаренко.

«Он топовый тренер в нашем футболе. Он всем все доказал. Работает — и слава богу», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Гончаренко возглавил «Урал» в августе этого года, подписав контракт на 2 года. Ранее он тренировал «Кубань», ЦСКА, «Уфу» и «Краснодар».