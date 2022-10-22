Иванов назвал Гончаренко топовым тренером, который всем все доказал

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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о работе главного тренера команды Виктора Гончаренко.
«Он топовый тренер в нашем футболе. Он всем все доказал. Работает — и слава богу», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».
Гончаренко возглавил «Урал» в августе этого года, подписав контракт на 2 года. Ранее он тренировал «Кубань», ЦСКА, «Уфу» и «Краснодар».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования