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17 мая, 18:22

Иванов не согласился с позицией Каманцева по встречам с клубами по поводу судейства

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на слова главы департамента судейства РФС Павла Каманцева, который заявил, что «у клубов нет глобального желания разобраться в правилах» во время встреч с представителями департамента судейства и, в частности, с Каманцевым.

«Сколько раз обращались клубы в ЭСК! Хотим, чтобы были одинаковые трактовки, одинаково судили. Чтобы понимали футболисты, куда и как бежать, за что дается «рука». Мы в ЭСК пишем не для того, чтобы наказали судью. Хотим, чтобы объяснили, что при определенном положении руки дадут пенальти или при толчке. Каманцев тут в корне не прав. Считаю, эти встречи нужно проводить только в самом начале сезона со всеми командами, тренерами и руководством РФС, Лиги и судейского комитета. А то пишет, что был там и там. Тут его не было, и мы ничего не слышали. И во многих командах его не было. Считаю, такие встречи полезны. Чтобы все играли на равных условиях. Каманцев здесь неправ на сто процентов», — приводит слова Иванова Sport24.

После 27 матчей, «Урал» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-17-na-100-neprav-prezident-urala-ne-soglasilsya-s-pozitsiyey-kamantseva-po-vstrecham-s-klubami-po-povodu-sudeystva
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Павел Каманцев
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