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Сегодня, 11:35

Иванов обиделся на слова Дзюбы про «Урал»: «Он мог сказать по-другому»

Микеле Антонов
Корреспондент
Григорий Иванов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Артем Дзюбы о некрасивом поведении функционера.

«Журналисты так преподнесли, Дзюбу спросили про «Урал», и он сказал: «Не дай бог мне еще в «Урал» попасть». Это его слова, журналисты сказали, не я. Я тоже обиделся на эти слова. У нас с Артемом всегда были хорошие отношения. Или его слова неправильно донесли. Я прочитал его слова так, как прочитал. Были ли звонки Дзюбе? Может, звонил, я сейчас и не помню. Возможно, он не брал трубку, потому что было неудобно отказать. Мы и так с ним всегда разговаривали, могу набрать ему. На последний сбор он приехал, мы с ним хорошо пообщались, играли в падел-теннис даже. Так что никаких вопросов к Артему нет. Если журналисты так процитировали, пусть расскажут, кому Дзюба давал интервью. То, что я прочитал, то и сказал. Я не знаю, как журналист написал. Он мог сказать: «Я не хочу в Урал, у меня есть другие предложения». Но мог сказать не так, что «не дай бог в «Урал», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее в интервью журналисту Нобелю Арустамяну Дзюба назвал некрасивыми слова Иванова о том, что нападающий — звезда первой величины, поэтому должен играть в великих клубах, а не в «Урале».

Артем Дзюба
Футбол
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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