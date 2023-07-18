Президент «Урала» Иванов: «Куда набирать людей, когда у нас и так много иностранцев?»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о приглашении клубом португальских футболистов.

«Приглашение игроков из Португалии? Мы искали футболистов. Считали, что они нас усилят. Какая разница: португальцы, бразильцы или еще кто-то? Главный тренер одобрил эти кандидатуры, мы их взяли. Считаю, что португальский чемпионат — один из лучших в Европе», — приводит «РБ Спорт» слова Иванова.

Также он ответил на вопрос, доволен ли приобретениями «Урала» в летнее трансферное окно.

«Чемпионат покажет. У нас еще много травмированных футболистов, которые выздоровеют. Куда набирать людей, когда у нас сейчас и так много иностранцев? Но трансферное окно еще не закрыто. Будем смотреть, как стартуем», — добавил президент клуба.

Ранее в «Урал» перешли два бразильских футболиста: Гильерме Шеттине, Итало, португалец Кики, а также вингер «Ленинградца» Игорь Дмитриев и полузащитник «Оренбурга» Тимур Аюпов.

По итогам минувшего сезона клуб из Екатеринбурга занял 11-е место в чемпионате России.