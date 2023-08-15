Иванов оценил старт сезона «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил старт команды в РПЛ.

«Мы очень довольны результатом. Стартовали отлично, взяли десять очков, но нельзя сказать, что мы выжали максимум. Максимум был бы, если бы набрали 12 очков. В таблицу мы не смотрим. Будем дальше по нашей игре смотреть. Я не Нострадамус — не знаю, хватит ли сил команде дальше. Ребята готовились к чемпионату, силы и здоровье пока у всех есть. А что будет дальше, тяжело сказать. Делать какие-то выводы рано. Со всеми командами предстоит сыграть две игры. Укомплектован ли полностью «Урал»? Всякое может случиться», — приводит слова Иванова Metaratings.ru.

11 августа «Урал» обыграл «Спартак» в рамках матча 4-го тура чемпионата России (3:2). На данный момент клуб из Екатеринбурга занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 10 очков.