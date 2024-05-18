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18 мая, 23:57

Иванов: «Джикия мне нравится, но «Урал» не потянет его зарплату»

Алина Савинова
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Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на новость об уходе защитника Георгия Джикии из «Спартака».18 мая красно-белые объявили, что не будут продлевать контракт с 30-летним футболистом.

Иванов отметил, что Джикия ему нравится, но «Урал» не потянет зарплату игрока.

«Мы не потянем его зарплату. Он хороший парень, мне нравится. Если он не найдет никакой вариант, тогда посмотрим. Но, уверен, он будет востребован», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Джикия защищает цвета красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 214 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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