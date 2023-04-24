Иванов прокомментировал решение Андреева покинуть «Крылья Советов»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение гендиректора «Крыльев Советов» Вадима Андреева.

«Он что, сделал лучше команде? Это его дело, его право. Я полностью согласен, что сейчас происходит непонятно что. Я солидарен с ним, но уходить в отставку и бросить команду в трудное время... Я бы, наверное, не стал. Но это его личное дело. Я всегда был против ВАР. С ним непонятно как судят. Игроки у нас сейчас ищут малейший повод, чтобы их задели в штрафной, и они падают. Как можно увидеть по телевизору, что это нарушение? Считаю, что ВАР — это не очень хорошая история. Хотя в Европе как-то не так. У нас по каждому случаю бегут, минуты 3-4 смотрят. Везде пишут, что на поле все решает главный судья. А у нас его зовут, он идет, смотрит, даже если видел эпизод. Футболисты и болельщики не понимают, когда они смотрят, а когда нет. ВАР убивает зрелищность футбола», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Андреев занимал свой пост в «Крыльях» с мая 2021 года. После 24 туров РПЛ самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.