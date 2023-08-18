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Сегодня, 16:40

Иванов рассказал, что мечтает увидеть «Урал» в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
Григорий Иванов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что не перестает мечтать о том, что команда однажды сыграет в Лиге чемпионов. Клуб из Екатеринбурга никогда нем участвовал в этом турнире.

«Неоднократно говорил, что моя мечта — Лига чемпионов. Но когда она сбудется? Мечтать же можно... Я мечтаю, чтобы наша команда — из Екатеринбурга, из Свердловской области — сыграла в Лиге чемпионов», — цитирует Иванова «РИА Новости».

Российские команды и сборные отстранены от участия международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«Урал» после четырех туров чемпионата России-2023/24 занимает второе место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Следующий матч команда проведет на выезде против «Балтики» в субботу, 19 августа.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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