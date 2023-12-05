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Сегодня, 09:47

Иванов рассказал, что может стать таксистом после завершения карьеры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о своем будущем.

«Допускаю, что нынешний сезон может стать последним для меня. Сейчас падает спрос на возрастных футболистов, потому что во главу угла встает более атлетичный футбол, нежели думающий и техничный. Это нормальная история. Впереди сборы. Выходя на тренировку, я понимаю, что у меня все довольно неплохо и по состоянию здоровья, и по функционалу. Лишь бы травм не было. Завершу карьеру или нет, зависит от предложений и спроса. Если поступит качественное предложение, то спокойно рассмотрю и поеду. А если нет, то пойду учиться сначала на таксиста, а потом на тренера. Пообщаться с людьми ведь тоже нужно. Почему нет? Классная работа, рулишь. Еще можно дальнобойщиком», — приводит слова Иванова Sport24.

37-летний Иванов выступает за «Рубин» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за казанский клуб семь матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до июня 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601852-oleg-ivanov-dopuskayu-chto-eto-moy-posledniy-sezon-poydu-uchitsya-na-taksista-ili-dalnoboyshchika
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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