Иванов: «Не знаю, завершил ли Шатов карьеру игрока. Может, он поработает тренером, а потом передумает»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал то, что Олег Шатов вошел в тренерский штаб екатеринбургской команды.

«Нам даже не пришлось уговаривать Шатова войти в тренерский штаб. Олег — наш воспитанник. Евгений Геннадьевич позвонил ему, и Шатов сразу сказал, что завтра прилетит. Он просто наш — для него дорога в «Урал» всегда открыта. Олег учится на тренера, уже имеет право находиться на скамейке, так что по нему никаких вопросов нет. Шатов будет работать, чтобы получить тренерский опыт. Думаю, из него получится хороший специалист. Не знаю, завершил ли Шатов карьеру игрока. Может, он сегодня поработает тренером, а потом передумает. Скажет, что вылечился и хочет продолжить играть. Это уже от его желания зависит», — цитирует Иванова Sport24.

Во вторник, 11 июня, стало известно о назначении Евгения Аверьянова на должность главного тренера «Урала». Он сменил на этом посту Виктора Гончаренко, который покинул команду в конце мая.

Отмечалось, что в тренерский штаб Аверьянова войдут Шатов и Сергей Томаров, который много лет проработал на разных должностях в клубе из Екатеринбурга.