Иванов назначен главным судьей дерби «Спартака» и «Динамо» в 9-м туре РПЛ

РФС объявил судейские назначения на матчи 9-го тура РПЛ. Игры пройдут с 21 по 23 сентября.

Главным судьей московского дерби «Спартак» — «Динамо» назначен Сергей Иванов. Видеоарбитр на этом матче — Алексей Сухой.

Павел Кукуян будет судить матч «Зенит» — «Факел», а Кирилл Левников — игру «Рубин» — ЦСКА.

21 сентября (суббота)

«Акрон» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Егор Болховитин, Максим Ковалев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Зуев.

«Зенит» — «Факел»: судья — Павел Кукуян; помощники судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Андрей Бутенко.

«Рубин» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Александр Колобаев.

22 сентября (воскресенье)

«Химки» — «Оренбург»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Александр Богданов, Игорь Князев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Евгений Турбин; инспектор — Алексей Тюмин.

«Спартак» — «Динамо» Москва: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Ростов» — «Динамо» Махачкала: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Игорь Демешко, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Алексей Резников.

«Пари НН» — «Локомотив»: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Варанцо Петросян, Рашид Абусуев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Владимир Казьменко.

23 сентября (понедельник)

«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк; помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Сергей Каруненко; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Николай Иванов.

Перед стартом 9-го тура РПЛ лидером турнира является «Зенит» (20 очков). На второй строчке располагается «Краснодар» (18), тройку замыкает «Локомотив» (18).