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Сегодня, 16:39

Иванов считает, что судейские проблемы могли повлиять на решение Андреева покинуть «Крылья»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на отставку гендиректора «Крыльев Советов» Вадима Андреева после матча 24-го тура чемпионата России с «Пари НН» (2:1).

«Это его решение, я не могу за него решать. Что я могу сказать? Он посчитал так. Есть ли проблемы в судействе, которые могли так на него повлиять? Наверное, есть, если вы смотрели вчерашнюю игру», — приводит слова Иванова Metaratings.ru.

24 апреля Андреев заявил, что подал в отставку с поста генерального директора «Крыльев Советов». Специалист отметил, что покинул клуб из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России.

Андреев занимал свой пост в «Крыльях» с мая 2021 года. После 24 туров РПЛ самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/ivanov-ob-otstavke-andreeva-navernoe-est-sudeiskie-problemy-kotorye-mogli-tak-na-nego-povliyat-245837/
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