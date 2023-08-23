Иванов: «Никаких целей на сезон в «Урале» не ставили и не ставим»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что перед командой не стоит определенных целей на сезон-2023/24.

«Никаких целей на сезон мы не ставили и не ставим. Наша задача — играть в каждом матче на победу и показывать хороший футбол, чтобы наши болельщики нас любили», — цитирует «РБ Спорт» Иванова.

После 5 туров «Урал» делит первое место с «Краснодаром». В 6-м туре команда сыграет против «Зенита». Матч состоится в субботу, 26 августа, и начентся в 15.00 по московскому времени.