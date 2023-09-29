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Судейство

Сегодня, 14:40

Иванов заявил, что его не удивил вердикт ЭСК РФС по матчу с «Краснодар» — «Урал»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал вердикт ЭСК РФС, которая признавшей ошибочным решение Виталия Мешкова о взятии ворот «Урала» на 73-й минуте матча 9-го тура чемпионата РПЛ против «Краснодара» (0:2).

«Решение ЭСК нас не удивило: было ясно, что второй мяч Краснодара в наши ворота засчитывать было нельзя. Обидно, что в очередной раз пострадали от судейской ошибки против «Урала». Теперь интересно, какие санкции последуют в адрес судей, принявших неправильное решение. Снова повторю: безнаказанности для арбитров быть не должно, однако пока практика складывается именно таким образом. Скажем, судья Бобровский, не поставивший очевидный пенальти в нашу пользу в кубковом матче с «Рубином», что было подтверждено ЭСК, избежал отстранения. Считаю, что это категорически неправильно», — приводит слова Иванова официальный Telegram-канал «Урала».

По мнению ЭСК РФС, судья ошибочно засчитал взятие ворот ФК «Урал» на 73-й минуте матча. Комиссия считает необоснованным вмешательство ВАР в данную игровую ситуацию, так как следовало поддержать решение ассистента. Комиссия напомнила о том, что необходимо принимать решения в пограничных ситуациях в пользу атакующей команды.

Также ЭСК РФС считает, что арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 95-й минуте. Контакт мяча с рукой Игнасио Алонсо в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым.

«Урал» в турнирной таблице РПЛ занимает 8-е место, набрав 14 очков в 9 матчах. У клуба 4 победы, 2 ничьи и 3 поражения.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/11724
Футбол
РФС
ФК Краснодар
ФК Урал
Григорий Иванов (тренер)
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