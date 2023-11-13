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Сегодня, 12:50

Иванов заявил, что Гончаренко останется в «Урале»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что речь об увольнении Виктора Гончаренко не идет.

«Конечно, Гончаренко останется до зимнего перерыва. И не до перерыва, а до конца чемпионата — сто процентов. Да, команда попала в яму, немножко не получается. Но мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Мы вместе — футболисты, руководство, тренерский штаб. Так что никаких вопросов. Мы видим, как они работают, стараются. Я думаю, все у нас будет хорошо», — приводит слова Гончаренко «РБ Спорт».

После 15 туров «Урал» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-ivanov-goncharenko-ostanetsya-do-kontsa-chempionata-sto-protsentov/
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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