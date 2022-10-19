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Сегодня, 13:22

Иванов заявил, что клуб еще не получал приглашения на круглый стол, посвященный Fan ID

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил о готовности принять участие в круглом столе по вопросу Fan ID.

«На данный момент в «Урал» ничего не приходило. Позовут — пойдем. Но пока никаких приглашений мы не получали», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Круглый стол по вопросу Fan ID должен состоиться 22 октября.

С нового сезона РПЛ систему Fan ID ввели на пяти стадионах страны: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Постепенно к ним присоединятся арены всех остальных команд, участвующих в премьер-лиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-ivanov-o-kruglom-stole-pozovut-pojdem-poka-v-klub-nichego-ne-prihodilo/
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Fan ID (паспорт болельщика)
ФК Урал
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