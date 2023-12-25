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Сегодня, 14:34

Президент «Урала» Иванов: «Сейчас у нас нет интереса к Ионову»

Алина Савинова
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, планирует ли клуб подписывать полузащитника Алексея Ионова.

«Мы приглашали Алексея Ионова еще летом, когда у футболиста закончился контракт с «Краснодаром», но игрок выбрал «Ростов». Сейчас вряд ли у «Урала» будет к нему интерес. Мы еще созвонимся с главным тренером Виктором Гончаренко, который хорошо знает Алексея. Но пока у нас нет никакого интереса к Ионову», — приводит Sport24 слова Иванова.

В декабре Ионов и «Ростов» расторгли контракт по обоюдному согласию. Хавбек выступал за команду с 2017 по 2020 год и с лета 2023 года. В этом сезоне РПЛ 34-летний футболист провел 14 матчей, отметившись одной голевой передачей.

Источник: https://sport24.ru/football/news-607364-ivanov-seychas-u-urala-net-interesa-k-ionovu
Алексей Ионов
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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